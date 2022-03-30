Германия вслед за США и Италией готова предоставить Украине гарантии безопасности

О деталях беседы двух политиков на пресс-конференции 30 марта сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет Reuters.

По его словам, Шольц сообщил Зеленскому об "общей готовности" Германии выступить в этой роли.

При этом Хебештрайт не уточнил, будет ли роль гаранта безопасности включать военный компонент.

О разговоре с Шольцем Зеленский сообщил 28 марта в Twitter.

"Обсудил с Федеральным канцлером Олафом Шольцем ход переговорного процесса. Сообщил о ходе противодействия агрессии и преступлениям РФ. Выразил благодарность за помощь, оказываемую Германией. Давление на Россию должно продолжаться, санкции – усиливаться", – написал глава Украинского государства.

Контекст:

29 марта в турецком Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны, которая началась 24 февраля после массового вторжения России.

По итогам встречи глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".

Член украинской делегации, дипломат Александр Чалый сказал, что в таком случае Украина будет готова отказаться от вступления в НАТО и сохранять "постоянный нейтралитет".

О готовности предоставить гарантии безопасности заявили США и Италия. Представитель Великобритании в ООН заявила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.