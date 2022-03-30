Арахамия: Российская делегация передала договор о капитуляции, он у меня сохранился для музея истории нашей победы

Арахамия подчеркнул, что переговорная позиция сторон напрямую зависит от ситуации на фронте Фото: Yan Dobronosov / Facebook

"Мы с вами сейчас обсуждаем концепт, который еще будет двигаться вверх-вниз, вправо-влево. Изначальные позиции я специально сохранил, они передали нам эти ультиматумы и договор о капитуляции – он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Этот экземпляр у меня лежит и ждет своего времени", – сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что переговорная позиция сторон напрямую зависит от ситуации на фронте.

"Мы вообще изначально сказали, что мы своими переговорами никак не влияем на военных. Они делают свою работу, освобождают нашу землю. Если там есть успехи, мы, естественно, пытаемся сразу использовать это на переговорах как контраргумент и выторговать лучшие позиции. Но ни в коем случае не наоборот", – отметил Арахамия.

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