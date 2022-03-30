Арахамия: Российская делегация передала договор о капитуляции, он у меня сохранился для музея истории нашей победы

"Мы с вами сейчас обсуждаем концепт, который еще будет двигаться вверх-вниз, вправо-влево. Изначальные позиции я специально сохранил, они передали нам эти ультиматумы и договор о капитуляции – он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Этот экземпляр у меня лежит и ждет своего времени", – сказал Арахамия.
Он подчеркнул, что переговорная позиция сторон напрямую зависит от ситуации на фронте.
"Мы вообще изначально сказали, что мы своими переговорами никак не влияем на военных. Они делают свою работу, освобождают нашу землю. Если там есть успехи, мы, естественно, пытаемся сразу использовать это на переговорах как контраргумент и выторговать лучшие позиции. Но ни в коем случае не наоборот", – отметил Арахамия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
По итогам встречи Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил по итогам переговоров, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Американская разведка и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердили, что российские оккупанты действительно отходят от Киева.