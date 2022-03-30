Пусть некоторые страны не рассчитывают, что переговоры повлияют на снятие санкций с России – Зеленский

Зеленский: Санкции должны быть не просто для заголовков в медиа Фото: president.gov.ua

"Пусть некоторые страны не рассчитывают даже, что те или иные переговоры повлияют на снятие санкций с Российской Федерации. Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится война, пока мы не вернем свое, что нам принадлежит, и пока мы не восстановим справедливость", – сказал он.

Президент Украины считает, что санкции должны, наоборот, усиливаться еженедельно.

"И они должны быть качественными, не просто для заголовков в медиа о том, что санкции введены, а для реального наступления мира", – подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, что для того, чтобы это обеспечить, работает команда украинских и международных экспертов, они оценивают результативность введенных санкций против России. Зеленский рассказал, что с украинской стороны направление координирует глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а с международной – бывший посол США в России Майкл Макфол.

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На переговорах 29 марта в Стамбуле украинская делегация официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины, сообщил глава делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Украина хотела бы видеть среди стран-гарантов членов Совета Безопасности ООН – США, Францию, Великобританию, Китай, – а также Турцию, Канаду, Германию, Италию и Израиль, сообщил он. Документ должен быть ратифицирован парламентами стран-гарантов, считают в Киеве.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который также входит в состав делегации, сказал, что перед ратификацией договор вынесут на рассмотрение украинцев на референдуме.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Американская разведка и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердили, что российские оккупанты действительно отходят от Киева.