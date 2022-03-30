Пусть некоторые страны не рассчитывают, что переговоры повлияют на снятие санкций с России – Зеленский

"Пусть некоторые страны не рассчитывают даже, что те или иные переговоры повлияют на снятие санкций с Российской Федерации. Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится война, пока мы не вернем свое, что нам принадлежит, и пока мы не восстановим справедливость", – сказал он.
Президент Украины считает, что санкции должны, наоборот, усиливаться еженедельно.
"И они должны быть качественными, не просто для заголовков в медиа о том, что санкции введены, а для реального наступления мира", – подчеркнул Зеленский.
Он объяснил, что для того, чтобы это обеспечить, работает команда украинских и международных экспертов, они оценивают результативность введенных санкций против России. Зеленский рассказал, что с украинской стороны направление координирует глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а с международной – бывший посол США в России Майкл Макфол.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На переговорах 29 марта в Стамбуле украинская делегация официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины, сообщил глава делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Украина хотела бы видеть среди стран-гарантов членов Совета Безопасности ООН – США, Францию, Великобританию, Китай, – а также Турцию, Канаду, Германию, Италию и Израиль, сообщил он. Документ должен быть ратифицирован парламентами стран-гарантов, считают в Киеве.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который также входит в состав делегации, сказал, что перед ратификацией договор вынесут на рассмотрение украинцев на референдуме.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Американская разведка и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердили, что российские оккупанты действительно отходят от Киева.
После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.