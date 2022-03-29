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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Положительные сигналы с переговоров не заглушают взрывы российских снарядов. Мы видим риски

Зеленский подчеркнул, что окончательные решения будут приниматься всем народом Украины
Зеленский подчеркнул, что окончательные решения будут приниматься всем народом Украины
Фото: president.gov.ua

Прошедшие 29 марта в Стамбуле переговоры украинской и российской делегаций дали "положительные сигналы". Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил в видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Да, можно называть положительными те сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки. Но эти сигналы не заглушают разрывы русских снарядов. Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, продолжающего воевать ради нашего уничтожения", – сказал он.

Президент подчеркнул, что "украинцы – не наивные люди", и за время войны с Россией 34 дня масштабного вторжения научились доверять "только конкретному результату" и фактам.

"Безусловно, Украина настроена на переговоры и продолжит переговорный процесс в той мере, в какой это от нас зависит. Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, нашего государства, для суверенитета, для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности не может быть и не будет", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что это "четкие принципы, ясное видение возможного результата".

"Тем в социальных сетях, кто воспринимает слова так, как будто это уже факты, хочу напомнить одно: мы живем в демократическом государстве и воюем за нашу свободу. За свободу для нашего народа. Поэтому любые решения, имеющие значение для всего нашего народа, должны приниматься не одним человеком и группой людей с любыми политическими взглядами, а всем нашим народом", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На переговорах украинская делегация официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины, сообщил глава делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Украина хотела бы видеть среди стран-гарантов членов Совета Безопасности ООН – США, Францию, Великобританию, Китай, – а также Турцию, Канаду, Германию, Италию и Израиль, сообщил он. Документ должен быть ратифицирован парламентами стран-гарантов, считают в Киеве. 

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который также входит в состав делегации, сказал, что перед ратификацией договор вынесут на рассмотрение украинцев на референдуме.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Американская разведка и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердили, что российские оккупанты действительно отходят от Киева.

Теги: война, демократия, переговоры, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, суверенитет
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