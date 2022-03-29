Зеленский: Положительные сигналы с переговоров не заглушают взрывы российских снарядов. Мы видим риски

"Да, можно называть положительными те сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки. Но эти сигналы не заглушают разрывы русских снарядов. Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, продолжающего воевать ради нашего уничтожения", – сказал он.

Президент подчеркнул, что "украинцы – не наивные люди", и за время войны с Россией 34 дня масштабного вторжения научились доверять "только конкретному результату" и фактам.

"Безусловно, Украина настроена на переговоры и продолжит переговорный процесс в той мере, в какой это от нас зависит. Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, нашего государства, для суверенитета, для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности не может быть и не будет", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что это "четкие принципы, ясное видение возможного результата".

"Тем в социальных сетях, кто воспринимает слова так, как будто это уже факты, хочу напомнить одно: мы живем в демократическом государстве и воюем за нашу свободу. За свободу для нашего народа. Поэтому любые решения, имеющие значение для всего нашего народа, должны приниматься не одним человеком и группой людей с любыми политическими взглядами, а всем нашим народом", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)