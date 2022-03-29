"Авиация решила меньше летать, а техника – меньше ездить". Зеленский сравнил с Чернобаевкой вывод войск РФ из-под Киева

"Российское военное ведомство якобы решило "сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях". Что ж, так можно сказать и о Чернобаевке: якобы российская авиация просто решила меньше летать, а российская техника – меньше ездить. Я благодарен всем нашим защитникам, всем нашим защитницам – всем, кто обеспечивает оборону Киева. Именно их храбрые и эффективные действия вынуждают врага отходить на этом направлении", – сказал он.

Президент Украины призвал не терять бдительности, потому что "ситуация не стала более легкой".

"Масштаб вызовов не уменьшился. Российская армия все еще имеет большой потенциал для продолжения атак против нашего государства. У них еще много техники и хватает абсолютно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны. Поэтому мы не расхлаждаемся и не уменьшаем наши оборонные усилия", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что оборона Украины – "это задача сейчас номер один, а все остальное – производное от этого".

Война России против Украины. Главное (обновляется)