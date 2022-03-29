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В районе российского Белгорода прогремели взрывы

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Официально о погибших в результате инцидента не сообщалось
Официально о погибших в результате инцидента не сообщалось
Фото: Жесть Белгород / Telegram

Вечером 29 марта районе российского Белгорода прогремели взрывы.

Об этом сообщили в Telegram местные паблики, опубликовав кадры инцидента.

Позже информацию подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков. 

Он сообщил, что взрывы произошли в селе Красный Октябрь Белгородской области. Жертв и пострадавших среди жителей населенного пункта нет, также нет разрушений на территории Красного Октября, заявил Гладков. 

Через 30 минут после подтверждения инцидента Гладков сообщил, что взрывы прекратились. О причинах он не сообщал. 

Источники российского государственного агентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков. Причиной взрывов собеседники "РИА Новости" в экстренных службах предварительно назвали "человеческий фактор". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Белгородская область, российская агрессия
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