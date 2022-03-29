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29 марта, 2022
 
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Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит

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Могилевская в 2006 году соревновалась с Зеленским за первое место на шоу "Танцы со звездами"
Могилевская в 2006 году соревновалась с Зеленским за первое место на шоу "Танцы со звездами"
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская 29 марта в интервью каналу "Украина 24" рассказала, как относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В 2006 году Зеленский, который на тот момент был руководителем студии "Квартал 95", и Могилевская были соперниками на шоу "Танцы со звездами" на "1+1", они вышли в финал и боролись за первое место. Победителем шоу стал Зеленский, который танцевал в паре с украинским хореографом Аленой Шоптенко. Могилевская, выступавшая в паре с танцором Владом Ямой, заняла второе место. 

"Я знаю его в соревновании, знаю, что он не сдастся никогда. Никогда не бросит, он пойдет до конца. Он человек очень смелый, очень азартный. У него есть понимание "мое", "наше", "я должен победить". Нам очень повезло, что именно он [президент], что именно [Виталий] Кличко – [мэр Киева]. Это бойцы", – заявила артистка.

ВИДЕО
Видео: Україна 24 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Наталья Могилевская, Танцы со звездами
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