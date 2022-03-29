  Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит

В 2006 году Зеленский, который на тот момент был руководителем студии "Квартал 95", и Могилевская были соперниками на шоу "Танцы со звездами" на "1+1", они вышли в финал и боролись за первое место. Победителем шоу стал Зеленский, который танцевал в паре с украинским хореографом Аленой Шоптенко. Могилевская, выступавшая в паре с танцором Владом Ямой, заняла второе место.

"Я знаю его в соревновании, знаю, что он не сдастся никогда. Никогда не бросит, он пойдет до конца. Он человек очень смелый, очень азартный. У него есть понимание "мое", "наше", "я должен победить". Нам очень повезло, что именно он [президент], что именно [Виталий] Кличко – [мэр Киева]. Это бойцы", – заявила артистка.

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Видео: Україна 24 / YouTube

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