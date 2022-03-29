Бульвар Шоубиз
 
29 марта, 2022
 
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"То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались". Каминская заявила, что помирилась с певицей Викой

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Дуэт "НеАнгелы" распался год назад
Дуэт "НеАнгелы" распался год назад
Фото: neangely.official / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 27 марта в интервью "Люкс ФМ" рассказала, что после того, как РФ напала на Украину, она, несмотря на конфликт, позвонила певице Вике, с которой вместе выступала в группе "НеАнгелы".

"Я написала ее сестре, ее родителям в первые три дня. Я же не тварь. Мы сейчас общаемся. Я и Вике звонила, но больше я общаюсь с Викиной сестрой. То вообще не проблемы были  проблемы сейчас начались. Нужно поддерживать друг друга",– рассказала артистка. 

Каминская отметила, что ее коллега уехала в Польшу вместе со своей семьей.

"Вика долго не выезжала из Киева, потом с трудом вывезла из Харькова родителей", – уточнила она. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группыПосле распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. В частности, она обвинила Каминскую в том, что однажды та из-за опоздания вцепилась ей в волосы.

Каминская отказалась комментировать это заявление коллеги, но уточнила, что все произошло, когда она сама была на последних месяцах беременности, а опоздавшая коллега сказала ей, что "беременность – не болезнь".

Теги: война России против Украины, НеАнгелы, Слава Каминская, певица, Вика
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