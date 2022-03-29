  "То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались". Каминская заявила, что помирилась с певицей Викой

"Я написала ее сестре, ее родителям в первые три дня. Я же не тварь. Мы сейчас общаемся. Я и Вике звонила, но больше я общаюсь с Викиной сестрой. То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались. Нужно поддерживать друг друга",– рассказала артистка.
Каминская отметила, что ее коллега уехала в Польшу вместе со своей семьей.
"Вика долго не выезжала из Киева, потом с трудом вывезла из Харькова родителей", – уточнила она.
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.
В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. В частности, она обвинила Каминскую в том, что однажды та из-за опоздания вцепилась ей в волосы.
Каминская отказалась комментировать это заявление коллеги, но уточнила, что все произошло, когда она сама была на последних месяцах беременности, а опоздавшая коллега сказала ей, что "беременность – не болезнь".