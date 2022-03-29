  "То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались". Каминская заявила, что помирилась с певицей Викой

"Я написала ее сестре, ее родителям в первые три дня. Я же не тварь. Мы сейчас общаемся. Я и Вике звонила, но больше я общаюсь с Викиной сестрой. То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались. Нужно поддерживать друг друга",– рассказала артистка.

Каминская отметила, что ее коллега уехала в Польшу вместе со своей семьей.

"Вика долго не выезжала из Киева, потом с трудом вывезла из Харькова родителей", – уточнила она.

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