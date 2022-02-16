  Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала о своем новом бойфренде, с которым провела отпуск на Мальдивах

Экс-участница "НеАнгелов" Вика о своем бойфренде: Когда полностью распрощалась с коллективом, поняла, что приобрела самое главное Фото: vikanablack / Instagram

По словам певицы, она познакомилась с ним после того, как завершила работу в группе.

"Когда я уже полностью распрощалась с коллективом, я поняла, что приобрела самое главное – я приобрела женское счастье, о котором, наверное, каждая женщина мечтает: встретить человека, который бы тебя напитывал и вселял уверенность", – заявила она.

Артистка не стала назвать имя своего избранника.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube