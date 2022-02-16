  Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала о своем новом бойфренде, с которым провела отпуск на Мальдивах

По словам певицы, она познакомилась с ним после того, как завершила работу в группе.
"Когда я уже полностью распрощалась с коллективом, я поняла, что приобрела самое главное – я приобрела женское счастье, о котором, наверное, каждая женщина мечтает: встретить человека, который бы тебя напитывал и вселял уверенность", – заявила она.
Артистка не стала назвать имя своего избранника.
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Кроме певицы Вики (настоящее имя – Екатерина Смеюха), участницей коллектива была Слава Каминская. Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.
Viktoria скрывает личную жизнь. Детей у нее нет.
Во время отдыха на Мальдивах певица рассказывала, что к ней прилетали аисты.