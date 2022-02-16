  "Она местность знает, что где можно показать". Лидер группы ТІК Бронюк рассказал, кем работает его жена

В программе говорится, что шесть лет назад Бронюк с женой купили в этой стране недвижимость.

"Жена с детьми там с начала лета и почти до осени. Она начала заниматься организацией отдыха для друзей, знакомых – она местность знает, что где можно показать", – объяснил артист.

Бронюк также отметил, что во время карантина его супруга защитилась и получила диплом магистра психологии. Артист не уточнил, где училась его жена.

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Видео: ЖВЛ / YouTube