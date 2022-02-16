  "Она местность знает, что где можно показать". Лидер группы ТІК Бронюк рассказал, кем работает его жена

В программе говорится, что шесть лет назад Бронюк с женой купили в этой стране недвижимость.
"Жена с детьми там с начала лета и почти до осени. Она начала заниматься организацией отдыха для друзей, знакомых – она местность знает, что где можно показать", – объяснил артист.
Бронюк также отметил, что во время карантина его супруга защитилась и получила диплом магистра психологии. Артист не уточнил, где училась его жена.
Группа ТІК была основана 2 июня 2005 года в Виннице. Виктор Бронюк – бессменный лидер коллектива. 24 марта он отметил 42-летие.
Вместе с женой Татьяной артист живет в Виннице и воспитывает двоих детей: дочь Еву и сына Даниила.