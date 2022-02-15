  Жена Павлика призналась, что зарабатывает в Instagram порядка $10 тыс.

"Ну и вложила перед этим больше $5 тыс. точно. Месяц на месяц не приходится, но каждый месяц у меня реклама", – рассказала она.
По словам Репяховой, сама она размещает рекламные публикации на своей странице по цене от 9 тыс. грн.
"Пост и серия Stories – 15 тыс. грн", – уточнила она.
Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.
Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.
Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.