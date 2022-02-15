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15 февраля, 2022
 
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Жена Павлика призналась, что зарабатывает в Instagram порядка $10 тыс.

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Жена Павлика Репяхова зарабатывает на рекламе в сети
Жена Павлика Репяхова зарабатывает на рекламе в сети
Фото: repyahovakate / Instagram

Жена и концертный директор украинского певца Виктора Павлика, Instagram-блогер Екатерина Репяхова в среднем зарабатывает на рекламе в своем микроблоге порядка $10 тыс. (примерно 281 тыс. грн). Об этом она рассказала в передаче "Зірковий шлях", которая 15 февраля вышла в эфире канала "Украина".

"Ну и вложила перед этим больше $5 тыс. точно. Месяц на месяц не приходится, но каждый месяц у меня реклама", – рассказала она.

По словам Репяховой, сама она размещает рекламные публикации на своей странице по цене от 9 тыс. грн.

"Пост и серия Stories – 15 тыс. грн", – уточнила она.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Теги: реклама, концерт, Instagram, Виктор Павлик, ребенок, Екатерина Репяхова, жена, Михаил Павлик
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