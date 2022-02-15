  Жена Павлика призналась, что зарабатывает в Instagram порядка $10 тыс.

"Ну и вложила перед этим больше $5 тыс. точно. Месяц на месяц не приходится, но каждый месяц у меня реклама", – рассказала она.

По словам Репяховой, сама она размещает рекламные публикации на своей странице по цене от 9 тыс. грн.

"Пост и серия Stories – 15 тыс. грн", – уточнила она.

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