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15 февраля, 2022
 
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"Сладкая девочка", "Классная, просто шедевр". В сети обсуждают новую фотосессию Мейхер в черном наряде на тонких бретельках

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Мейхер собственноручно создает декор для своей мастерской
Мейхер собственноручно создает декор для своей мастерской
Фото: nadyameiher / Instagram

Украинская певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер 15 февраля разместила в Instagram серию новых фото, на которых запечатлена в черном платье на тонких бретельках. Она дополнила образ боа и декором из веток в виде венка.

огда создавала интерьер в своей мастерской, много внимания уделяла декору. Меня можно застать в процессе, когда я высушенные, подаренные когда-то розы приклеиваю на найденные в лесу отборные ветки и корневища. Или в строительном магазине покупаю аэрозольные краски, цепи и другие стройматериалы. Впоследствии рождаются причудливые формы и образы, которые совместно создаем с фотографом", – написала она.

"Сладкая девочка", – оценили фото подписчики.

"Вы классная. Фотка – просто шедевр", – написали поклонники.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

Теги: карьера, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, дизайнер
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