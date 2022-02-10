"Хочу расцеловать тебя всю", "Обалдеть, вот это видео! Сексуальная энергия так и прет". 39-летняя Мейхер поласкала себя на камеру

"Без раздумываний рисуйте, щедро малюя красками свежесть первого впечатления. Не страшитесь, по своей простоте, быть разочарованными конечным результатом", – процитировала она французского художника Камиля Писсарро.
Мейхер плавно изгибалась перед камерой, лаская себя красной веткой. Она позировала стоя, а также сидя на высоком стуле.
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"Хочу расцеловать тебя всю!" – прокомментировал подписчик ahan85496.
"Обалдеть, вот это видео! Просто бомба. Вам так идет образ дьяволицы! Сексуальная энергия так и прет от вас", – заявила _katya_lik.
"Какое необычное видео. Вы прямо провоцируете сильный пол", – написал nikoly_mysterious.
В январе певица публиковала другие снимки – с рогами на голове.
Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.