"Хочу расцеловать тебя всю", "Обалдеть, вот это видео! Сексуальная энергия так и прет". 39-летняя Мейхер поласкала себя на камеру

Мейхер: Без раздумываний рисуйте, щедро малюя красками свежесть первого впечатления. Не страшитесь, по своей простоте, быть разочарованными конечным результатом Фото: nadyameiher / Instagram

"Без раздумываний рисуйте, щедро малюя красками свежесть первого впечатления. Не страшитесь, по своей простоте, быть разочарованными конечным результатом", – процитировала она французского художника Камиля Писсарро.

Мейхер плавно изгибалась перед камерой, лаская себя красной веткой. Она позировала стоя, а также сидя на высоком стуле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

"Хочу расцеловать тебя всю!" – прокомментировал подписчик ahan85496.

"Обалдеть, вот это видео! Просто бомба. Вам так идет образ дьяволицы! Сексуальная энергия так и прет от вас", – заявила _katya_lik.

"Какое необычное видео. Вы прямо провоцируете сильный пол", – написал nikoly_mysterious.