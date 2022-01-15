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15 января, 2022
 
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"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Надежда Мейхер: Чтобы побывать во Вселенной, достаточно заглянуть вглубь себя
Надежда Мейхер: Чтобы побывать во Вселенной, достаточно заглянуть вглубь себя
Фото: nadyameiher / Instagram

Украинская певица Надежда Мейхер 14 января на своей странице в Instagram разместила два новых фото. На первом снимке она позирует в черном облегающем грудь топе. Ее образ на снимках дополнили бутафорские ветвистые рога.

"Чтобы побывать во Вселенной, достаточно заглянуть вглубь себя", – подписала она публикацию.

"Очень сексуальна", – прокомментировал timurzhan8881.

"Малефисента", – написал omarov___88, имея в виду главную героиню фильма-фэнтези "Малифисента", которую сыграла американская актриса Анджелина Джоли.

"Я бы поохотился на такую косулю", – отреагировал ildar.rashidovich.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Певица замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Теги: Анджелина Джоли, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, Малефисента, грудь
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