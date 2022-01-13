"Огонь". Мейхер показала секси-образ, держась за ягодицы

Мейхер позировала, держа руки на талии. Она показала вид спереди и сзади. Позируя спиной к камере, она держалась руками за ягодицы сверху.

"Огонь", – отметил подписчик kemalchomaev946.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.