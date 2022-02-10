"От Нади не оторвать глаз". Дорофеева показала растяжку

"Меня вдохновляют смелые девушки! Девушки, которые побеждают в своих сферах, не боятся меняться и выходить за рамки ожиданий общества, меняют мир каждый день, объединяются ради общих целей", – написала Дорофеева.

Она отметила, что главный месседж женских кампаний Puma – "Она вдохновляет".

Дорофеева снялась в черной спортивной одежде. В ролике певица продемонстрировала разные упражнения, в том числе бег на месте, постояла в планке и показала растяжку.

В ролике также снялась 20-летняя украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, Ярослава Магучих. Дорофеева исполнила роль вдохновительницы спортсменки. Магучих снялась в спортивной одежде лилового цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"А что там рекламировали? А то от Нади не оторвать глаз", – прокомментировала подписчица liliia.baron.