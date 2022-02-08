"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото

Бузова: Мы плавимся… с тобой Фото: my_bu.zova86 / Instagram

Бузова позировала, сидя на краю бассейна и расставив ноги. Для фото она сдвинула плавки с ягодиц.

"Мы плавимся… с тобой". Из какой моей песни эта строчка?" – спросила она.

Фото было сделано на территории отеля в ЮАР.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", – заявила подписчица tatiana777988. Она сравнила Бузову с российской балериной Анастасией Волочковой, которая часто публикует снимки шпагата в бикини.

"Раскоряка", – написала uliyanush.ka.