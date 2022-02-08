Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2022
 
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"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото

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Бузова: Мы плавимся&hellip; с тобой
Бузова: Мы плавимся… с тобой
Фото: my_bu.zova86 / Instagram

Российская певица, звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова 6 февраля опубликовала в Instagram фото, для которого снялась в ярко-голубом бикини.

Бузова позировала, сидя на краю бассейна и расставив ноги. Для фото она сдвинула плавки с ягодиц. 

"Мы плавимся… с тобой". Из какой моей песни эта строчка?" – спросила она.

Фото было сделано на территории отеля в ЮАР.

"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", – заявила подписчица tatiana777988. Она сравнила Бузову с российской балериной Анастасией Волочковой, которая часто публикует снимки шпагата в бикини.

"Раскоряка", – написала uliyanush.ka.

Контекст:

Певица сейчас находится на съемках реалити-шоу "Звезды в Африке 2" российского канала ТНТ.

Бузова стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2" на российском телеканале ТНТ. Ранее певица была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году пара рассталась.

Бузова состояла в отношениях с российским рэп-певцом Dava (Давидом Манукяном) с августа 2019 года. 8 января 2021 года российские СМИ сообщили о тайной свадьбе Бузовой и Манукяна на Мальдивах, но пара от комментариев события воздержалась.

22 января Бузова заявила, что рассталась с Dava. Певица обвинила экс-бойфренда в изменах и физическом насилии.

Теги: купальник, Ольга Бузова, певица, балерина, шпагат, бикини, бассейн, плавки, ноги, ягодицы
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