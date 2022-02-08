"Лучше, чем шпагат с Мальдив", Полет из гнезда кукушки". Волочкова показала растяжку в прыжке

Балерина продемонстрировала растяжку в прыжке.

"Сегодня Всемирный день балета. Я счастлива быть причастной к этому великому виду искусства! И поздравляю всех, кому балет небезразличен! И конечно, спасибо всем моим зрителям за любовь и преданность!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Да, точно лучше, чем шпагат с Мальдив", – отметила подписчица lyudokr.

"Полет из гнезда кукушки", – написала nataliazholudeva3.