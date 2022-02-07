"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко

"У Льва Валерьяновича был незабываемый юбилейный вечер! Плясали от души!" – написала она.

В ролике певица станцевала под песню "Вдруг как в сказке" из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию". На дне рождения Лещенко ее исполнил певец Николай Басков.

1 февраля Лещенко исполнилось 80 лет.

"Пир во время чумы", – прокомментировала подписчица guzia.maiskaia.

"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", – написала reginastomatova

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.

23 января 2022 года стало известно, что Литва запретила ей въезд в страну до января 2027 года. Причиной запрета стали концерты певицы в оккупированном Крыму.

Реагируя на запрет, певица выразила возмущение на своей странице в Instagram и заявила, что похожая ситуация была с ней пять лет назад, когда ей запретили въезд в Украину из-за того, что она открыто поддержала оккупацию украинского Крыма и сыграла одну из главных ролей в фильме "Домик на юге", съемки которого проходили в Крыму.

Лев Лещенко также посещал аннексированный Россией Крым, нарушая государственные границы Украины. Весной 2021 года в комментарии РИА "Новости" он ответил на вопрос, чей Крым. "Крым – это наше общее, он не закрыт ни для кого. (...) Это земля обетованная, она для всех", – заявлял он.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.