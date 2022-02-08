"Очень зря!", "Зачем вам это?" 41-летняя Семенович сделала пластическую операцию

Семенович: Вы знаете, что я очень довольна своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить Фото: ann_semenovich / Instagram

"Делюсь с вами своим опытом и секретами красоты. Надеюсь, что кому-то из вас это будет полезным. Скоро весна, и у меня на нее большие планы. Я готовлю для вас совершенно бомбический музыкальный подарок и хочу представить его для вас в восхитительной форме", – написала она.

Семенович заявила, что решила усовершенствовать свою фигуру и избавиться от второго подбородка.

"Вы знаете, что я очень довольна своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук", – призналась певица.

Она отметила, что это проблемные для многих места, и одними занятиями спортом привести их в идеальную форму сложно и долго.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Очень зря!" – заявила подписчица irina_utro.

"Зачем вам это?" – спросила mouse9130.