"Очень зря!", "Зачем вам это?" 41-летняя Семенович сделала пластическую операцию

"Делюсь с вами своим опытом и секретами красоты. Надеюсь, что кому-то из вас это будет полезным. Скоро весна, и у меня на нее большие планы. Я готовлю для вас совершенно бомбический музыкальный подарок и хочу представить его для вас в восхитительной форме", – написала она.
Семенович заявила, что решила усовершенствовать свою фигуру и избавиться от второго подбородка.
"Вы знаете, что я очень довольна своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук", – призналась певица.
Она отметила, что это проблемные для многих места, и одними занятиями спортом привести их в идеальную форму сложно и долго.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Очень зря!" – заявила подписчица irina_utro.
"Зачем вам это?" – спросила mouse9130.
Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой международных соревнований. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".
В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.