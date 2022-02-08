Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2022
 
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"Очень зря!", "Зачем вам это?" 41-летняя Семенович сделала пластическую операцию

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Семенович: Вы знаете, что я очень довольна своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить
Семенович: Вы знаете, что я очень довольна своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить
Фото: ann_semenovich / Instagram

41-летняя российская певица и актриса Анна Семенович 7 февраля опубликовала в Instagram видео, снятое до и после операции по уменьшению объема рук и нижней части лица.

"Делюсь с вами своим опытом и секретами красоты. Надеюсь, что кому-то из вас это будет полезным. Скоро весна, и у меня на нее большие планы. Я готовлю для вас совершенно бомбический музыкальный подарок и хочу представить его для вас в восхитительной форме", – написала она.

Семенович заявила, что решила усовершенствовать свою фигуру и избавиться от второго подбородка.

"Вы знаете, что я очень довольна своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук", – призналась певица.

Она отметила, что это проблемные для многих места, и одними занятиями спортом привести их в идеальную форму сложно и долго.

"Очень зря!" – заявила подписчица irina_utro.

"Зачем вам это?" – спросила mouse9130.

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой международных соревнований. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Теги: фигура, Анна Семенович, актриса, певица, пластическая хирургия, операция
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