"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате в одном из отелей Москвы

Узерли указала локацию – Москва (РФ).

Актриса позировала в белом халате и с собранными в хвост волосами.

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"Милашка", – прокомментировала подписчица sa___mi___ra_.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа 2021 года исполнилось 38 лет. Она стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).

У актрисы две дочери. Младшая, Лили Кои, родилась 8 января 2021 года. Имя отца ребенка Узерли скрывает.

Старшую дочь Лару (2014) она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. С ним актриса рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года.