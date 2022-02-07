Бульвар Шоубиз
 
07 февраля, 2022
 
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"Аппетитненько выглядишь", "Глаз не оторвать". 41-летняя Семенович позировала в глубоком декольте

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Семенович: Я так жду весну. Мне хочется ярких красок, цветов и эмоций, щекочущих сердце
Семенович: Я так жду весну. Мне хочется ярких красок, цветов и эмоций, щекочущих сердце
Фото: ann_semenovich / Instagram

41-летняя российская певица и актриса Анна Семенович 6 февраля опубликовала в Instagram фото, для которого позировала в тюрбане с цветочным принтом и жакете такой же расцветки.

Певица также надела черный топ с глубоким декольте, подчеркивающим грудь.

"Я так жду весну. Мне хочется ярких красок, цветов и эмоций, щекочущих сердце. А вы чего ждете?" – спросила она.

"Аппетитненько выглядишь", – отметил подписчик sergei90623.

"Всегда яркая. Глаз не оторвать", – написала wl__atelier.

"Сочная ягодка", – заявила irr91.

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой международных соревнований. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Теги: фигура, Анна Семенович, актриса, певица, грудь, декольте
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