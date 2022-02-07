"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра

Песик: Возможно, когда-нибудь эта пани окажется на обложке глянцевых журналов Фото: tanet_vip / Instagram

"Возможно, когда-нибудь эта пани окажется на обложке глянцевых журналов", – написала она.

Песик надела костюм с коротким жакетом и бахромой на рукавах, а также мини-юбкой с высоким разрезом. Актриса позировала, расставив ноги и засветив внутреннюю часть бедра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)

"Малая, ты гламурная кобита", – заявил подписчик pavlo_makara.

"Секси леди", – написал nov_aleks.