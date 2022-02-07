"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра

"Возможно, когда-нибудь эта пани окажется на обложке глянцевых журналов", – написала она.
Песик надела костюм с коротким жакетом и бахромой на рукавах, а также мини-юбкой с высоким разрезом. Актриса позировала, расставив ноги и засветив внутреннюю часть бедра.
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"Малая, ты гламурная кобита", – заявил подписчик pavlo_makara.
"Секси леди", – написал nov_aleks.
Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Мать актрисы работала поваром, а отец – разнорабочим. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь".
Песик исполнила главную роль в сериале "Танька и Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.