"Женщина-вамп", "Что за огнище такое?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в секси-образе, раздвинув ноги

Татьяна Песик: Мы запоминаем не дни, мы запоминаем моменты Фото: tanet_vip / Instagram

"Мы запоминаем не дни, мы запоминаем моменты", – подписала она публикацию на английском языке.

"Ого! Шикарно. Женщина-вамп",– прокомментировал фото mustachesalvador.

"Ваши посты – это наслаждение для глаз", – написала tbidnuk.

"Ну что за огнище такое? Зажигалка на 100%", – отреагировала nikovskayabook.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)