"Женщина-вамп", "Что за огнище такое?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в секси-образе, раздвинув ноги

"Мы запоминаем не дни, мы запоминаем моменты", – подписала она публикацию на английском языке.
"Ого! Шикарно. Женщина-вамп",– прокомментировал фото mustachesalvador.
"Ваши посты – это наслаждение для глаз", – написала tbidnuk.
"Ну что за огнище такое? Зажигалка на 100%", – отреагировала nikovskayabook.
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Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Мать актрисы работала поваром, а отец – разнорабочим. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь".
Песик играет главную роль в сериале "Танька і Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.