"Красивая грудь", "Ты чего такие фоточки от всех прятала?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в наряде-бюстье

"Мое еще одно счастливое Рождество", – подписала она публикацию, имея в виду, что 25 декабря она отмечает день рождения.

"Поздравляю. Крепкого здоровья, радости, любви! Пусть вдохновение и чувство юмора никогда не покидают", – написала певица Ирина Федишин.

"Женщина, ты чего такие фоточки от всех прятала? Очень", – прокомментировал kudry_girl.

"Красивая грудь, такая нежная, ласковая львица, игривая", – отреагировал на публикацию dmitriishakhno14.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)