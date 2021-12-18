"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте

"Я вообще-то в жизни скромная женщина, но люди хотят как не синие трусы, так черный лифон", – подписала она публикацию, добавив, что на фото запечатлен ее образ на съемках клипа.
"Какой секс", – написал пользователь ellen_victory_ellen.
"Просто огонь", – прокомментировал michael_venhryn.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Мать актрисы работала поваром, а отец – разнорабочим. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь".
Песик играет главную роль в сериале "Танька і Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.