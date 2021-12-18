Бульвар Шоубиз
 
18 декабря, 2021
 
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"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте

Татьяна Песик: Я вообще-то в жизни скромная женщина
Татьяна Песик: Я вообще-то в жизни скромная женщина
Фото: tanet_vip / Instagram

Главная героиня сериала "Танька і Володька", участница "Женского квартала" Татьяна Песик 17 декабря разместила в Instagram фото, на котором позирует в черно-фиолетовой блузе. В декольте наряда крупным планом виден черный бюстгальтер, подчеркивающий грудь.

"Я вообще-то в жизни скромная женщина, но люди хотят как не синие трусы, так черный лифон", – подписала она публикацию, добавив, что на фото запечатлен ее образ на съемках клипа.

"Какой секс", – написал пользователь ellen_victory_ellen.

"Просто огонь", – прокомментировал michael_venhryn.

Контекст:

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Мать актрисы работала поваром, а отец – разнорабочим. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь".

Песик играет главную роль в сериале "Танька і Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

Теги: сериал, КВН, актриса, грудь, декольте, Женский Квартал
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