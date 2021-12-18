"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте

"Я вообще-то в жизни скромная женщина, но люди хотят как не синие трусы, так черный лифон", – подписала она публикацию, добавив, что на фото запечатлен ее образ на съемках клипа.

"Какой секс", – написал пользователь ellen_victory_ellen.

"Просто огонь", – прокомментировал michael_venhryn.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)