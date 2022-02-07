"Жизнь кипела и бурлила, ничто не предвещало беды". 44-летняя Чехова рассказала о проблемах со здоровьем

Чехова: Это впервые случилось со мной в 24 года Фото: achekhova / Instagram

"Человек, который хоть раз испытал, что такое паническая атака, считайте, посмотрел смерти в глаза. Моя первая паническая атака случилась со мной в 24 года", – написала она.

По словам телеведущей, тогда она только начала работать на российском телеканале СТС.

"Жизнь кипела и бурлила, ничто не предвещало беды. Поздним вечером я, уставшая после работы, пришла домой, сходила в душ и собралась спать… Но не тут-то было. Закрываю глаза и как будто проваливаюсь в обморок! Голова кружится, ноги ватные, воздуха не хватает! Меня охватил животный ужас. Ко всему прочему сердце стучало, как бешеное, грудь сдавливало, появились боли и тошнота на фоне жуткой слабости и головокружения", – рассказала она.

Чехова подумала, что у нее случился инфаркт, поэтому выпила таблетку, которую обычно применяют при сердечных приступах. Когда приступы стали повторяться, а таблетка не помогала, Чехова обратилась к кардиологу. Оказалось, что с сердцем у нее проблем нет. Приступы не прекращались: они, по словам телеведущей, случались в метро, дома, на улице.

"Ужас нарастал, потому что я отчаянно не понимала, что со мной, и каждый раз боялась, что очередной приступ станет последним", – отметила она.

Один из врачей диагностировал у Чеховой вегето-сосудистую дистонию и панические атаки.

"16 лет я страдала периодическими приступами панических атак. Я перепробовала все методы борьбы с ними, общалась со многими специалистами. И вот уже пятый год я знать не знаю, что такое паническая атака. Сначала я научилась без страха справляться с приступами, а потом и вовсе они исчезли. Сейчас я могу сказать, что точно знаю, как побороть панику и самому, без медикаментов и врачебной помощи, изгнать панические атаки из своей жизни", – заявила она.

Чехова отметила, что посвятит этому вопросу прямой эфир в Instagram 7 февраля, в 19.00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * * (@achekhova)