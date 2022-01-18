"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры

Чехова позирует, положив одну руку на талию, а второй касается шляпы.
"Женщина, которая недостаточно любит саму себя, начинает чувствовать себя значимой только через любовь мужчины. Но что случается с такой женщиной, если любовь этого мужчины уходит? Женщина начинает чувствовать себя несчастной. А все почему? Потому что она неспособна любить себя. Если бы женщина научилась любить себя, она бы всегда знала, что – с мужчиной или без – она самая лучшая, самая красивая и желанная", – написала Чехова.
"Фигуристая Анфиса", – написали поклонники.
"Гром-бедра", – отреагировали на фото подписчики.
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Анфиса Чехова (настоящее имя – Александра Корчунова) стала известна как ведущая проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.
Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.
В марте 2017-го Чехова отменила свои гастроли в Украине, поскольку ей запретили въезд в страну из-за посещения оккупированного Россией Крыма в 2016-м.