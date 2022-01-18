"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры

Чехова: Женщина, которая недостаточно любит саму себя, начинает чувствовать себя значимой только через любовь мужчины Фото: achekhova / Instagram

Чехова позирует, положив одну руку на талию, а второй касается шляпы.

"Женщина, которая недостаточно любит саму себя, начинает чувствовать себя значимой только через любовь мужчины. Но что случается с такой женщиной, если любовь этого мужчины уходит? Женщина начинает чувствовать себя несчастной. А все почему? Потому что она неспособна любить себя. Если бы женщина научилась любить себя, она бы всегда знала, что – с мужчиной или без – она самая лучшая, самая красивая и желанная", – написала Чехова.

"Фигуристая Анфиса", – написали поклонники.

"Гром-бедра", – отреагировали на фото подписчики.

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