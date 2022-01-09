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09 января, 2022
 
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"Опять жопу отъела", "Стара уже, а все туда же". 44-летняя Чехова позировала в постели в нижнем белье

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В качестве подписи к снимку Анфиса Чехова написала свой "новый стих"
В качестве подписи к снимку Анфиса Чехова написала свой "новый стих"
Фото: Anfisa Chekhova/ Facebook

44-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова 9 января в Instagram разместила фото, на котором она позирует в белом нижнем белье, сидя в постели. В кадре она запечатлена со спины.

В качестве подписи к снимку она написала свой "новый стих".

За первый час после публикации фото Чеховой собрало больше 13 тыс. лайков.

"Опять жопу отъела", – отметил golovin_ievgen.

"Стара уже, а все туда же", – написал isarygin_88.

Контекст:

Анфиса Чехова (настоящее имя – Александра Корчунова) стала известна как ведущая проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.

В марте 2017-го Чехова отменила свои гастроли в Украине, поскольку ей запретили въезд в страну из-за посещения оккупированного Россией Крыма в 2016-м.

Теги: Анфиса Чехова, телеведущая, белье, постель
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