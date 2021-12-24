"Хороша кормилица", "Соски вместо свечек". 44-летняя Чехова в постели продемонстрировала разные позы

"Дело было вечером. Делать было нечего", – написала она.

Чехова в сексуальной пижаме позировала в постели в разных позах.

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"Хороша кормилица", – прокомментировал подписчик faizali_sabzalizoda.

"Соски были вместо свечек", – отметил k11wonder.

Контекст:

21 декабря Анфисе Чеховой исполнилось 44 года. Известность ей принесла работа ведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.