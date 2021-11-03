Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2021
 
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"Думала, сдохну". Анфиса Чехова заявила, что после откачивания жира на животе ей стало очень плохо

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Чехова: У меня скакануло давление глаза из орбит вылезали
Чехова: У меня скакануло давление – глаза из орбит вылезали
Фото: achekhova / Instagram

Российская ведущая Анфиса Чехова призналась, что проходила криолиполиз – безоперационную процедуру по избавлению от жировых отложений на животе. Об этом она рассказала в передаче "Ты не поверишь", которая вышла 30 октября на НТВ.

"Мне стало так плохо, что я поехала за рулем покупать таблетку от давления. У меня скакануло давление – думала, сдохну. Глаза из орбит вылезали. Мне казалось, что я упаду в обморок и в кого-нибудь врежусь. Мне было очень плохо. Я позвонила врачу. Говорю: "Почему меня не предупредили, что эта процедура может быть с последствиями?" Она говорит: "Ой, я не думала", – рассказала Чехова.

Знаменитость призналась, что, несмотря на побочные эффекты, смогла избавиться от живота этим методом.

"Но какой ценой?!" – подытожила она. 

Контекст:

Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.

Чехова воспитывает сына Соломона (2012). Его отец – бывший супруг ведущей, актер Гурам Баблишвили. Они расстались осенью 2017 года. Причиной развода в том числе стали измены Баблишвили.

В мае 2021 года Чехова заявила, что планирует вместе с сыном переехать из России в США.

Теги: здоровье, Анфиса Чехова, похудение
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