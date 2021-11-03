"Думала, сдохну". Анфиса Чехова заявила, что после откачивания жира на животе ей стало очень плохо

"Мне стало так плохо, что я поехала за рулем покупать таблетку от давления. У меня скакануло давление – думала, сдохну. Глаза из орбит вылезали. Мне казалось, что я упаду в обморок и в кого-нибудь врежусь. Мне было очень плохо. Я позвонила врачу. Говорю: "Почему меня не предупредили, что эта процедура может быть с последствиями?" Она говорит: "Ой, я не думала", – рассказала Чехова.
Знаменитость призналась, что, несмотря на побочные эффекты, смогла избавиться от живота этим методом.
"Но какой ценой?!" – подытожила она.
Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.
Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.
Чехова воспитывает сына Соломона (2012). Его отец – бывший супруг ведущей, актер Гурам Баблишвили. Они расстались осенью 2017 года. Причиной развода в том числе стали измены Баблишвили.
В мае 2021 года Чехова заявила, что планирует вместе с сыном переехать из России в США.