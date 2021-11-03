"Думала, сдохну". Анфиса Чехова заявила, что после откачивания жира на животе ей стало очень плохо

Чехова: У меня скакануло давление – глаза из орбит вылезали Фото: achekhova / Instagram

"Мне стало так плохо, что я поехала за рулем покупать таблетку от давления. У меня скакануло давление – думала, сдохну. Глаза из орбит вылезали. Мне казалось, что я упаду в обморок и в кого-нибудь врежусь. Мне было очень плохо. Я позвонила врачу. Говорю: "Почему меня не предупредили, что эта процедура может быть с последствиями?" Она говорит: "Ой, я не думала", – рассказала Чехова.

Знаменитость призналась, что, несмотря на побочные эффекты, смогла избавиться от живота этим методом.

"Но какой ценой?!" – подытожила она.