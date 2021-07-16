"Это нечто. Есть что посмотреть". Чехова выложила в сеть пикантные фото в прозрачном белье

Чехова: Давно в моей ленте не было чего-то пикантного Фото: achekhova / Instagram

Ведущая позирует в кадре возле окна с бокалом в руках.

"Давно в моей ленте не было чего-то пикантного. А тут как раз подоспели фото с супер-секси сета", – подписала снимки знаменитость.

"Красивая, интеллигентная такая с’eкcyальность", – оценили снимки певицы фолловеры.

"Это что-то, это нечто. Пикантного есть что посмотреть", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

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