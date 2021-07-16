"Это нечто. Есть что посмотреть". Чехова выложила в сеть пикантные фото в прозрачном белье

Ведущая позирует в кадре возле окна с бокалом в руках.
"Давно в моей ленте не было чего-то пикантного. А тут как раз подоспели фото с супер-секси сета", – подписала снимки знаменитость.
"Красивая, интеллигентная такая с’eкcyальность", – оценили снимки певицы фолловеры.
"Это что-то, это нечто. Пикантного есть что посмотреть", – прокомментировали публикацию пользователи сети.
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Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.
Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.
Чехова воспитывает сына Соломона (2012). Его отец – бывший супруг ведущей, актер Гурам Баблишвили. Они расстались осенью 2017 года. Причиной развода в том числе стали измены Баблишвили.
В мае 2021 года Чехова заявила, что планирует вместе с сыном переехать из России в США.