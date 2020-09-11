"Где-то на пышнее, где-то худее". 42-летняя Чехова показала, как изменилась за 13 лет

Российская телеведущая Анфиса Чехова проанализировала изменения в своей фигуре.

Чехова: Ну, давайте, обсудим, как я поменялась с годами Фото: achekhova / Instagram

42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова разместила в Instagram архивные и свежие снимки, чтобы показать, как она изменилась за 13 лет.

"Ну, давайте, обсудим, как я поменялась с годами. Вы же любите писать: "Стала как все, всю себя перекроила, филлеры поставила, ушила, отрезала, пришила. Вот вам мои портреты сегодняшнего дня и фото, сделанные примерно лет 13 назад. Где-то на них я пышнее, где-то худее. В общем, есть где разгуляться мнению народному. Поехали", – написала телеведущая.

"Из аппетитной пышки превратились в аппетитную худышку!" – отметила подписчица suzanovichnatalia.

Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011 по 2013 годы. Она вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.