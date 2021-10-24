"Не женщина, а богиня", "Горячая штучка". Похудевшая Чехова позировала в "хищном" бикини

Чехова: Настроение лежать на мексиканском пляже и пить коктейли Фото: achekhova / Instagram

На фото она изображена в раздельном купальнике с леопардовым принтом и красной шляпе.

"Настроение лежать на мексиканском пляже и пить коктейли. Но я еду начинать новую главу моей жизни!" – написала она.

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"Горячая штучка", – прокомментировала donnajalapeno.

"Боже, не женщина, а богиня! И купальник просто бомбический! Очень вам идет", – добавила kostyukovanatalia82.