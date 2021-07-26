Мечтающая переехать из России в США Чехова снялась голой в Калифорнии

Ведущая позирует в кадре в профиль, опираясь руками на края ванны и выставив над пеной ногу. Чехова отметила, что находится в Сан-Франциско (Калифорния) – накануне она сообщила подписчикам, что случайно там оказалась и влюбилась в город с первого взгляда.

"Мы живем так, как будто впереди у нас триллионы лет. И поэтому можем позволить себе не наслаждаться каждым днем. Какой пустяк – один день в этом строю секстильонов дней! А между тем у нас в запасе всего каких-то 50–100 лет, а может, и всего пару дней. И все, что с нами происходит в этой жизни, вряд ли случится еще когда-нибудь в следующей. Все эти города, мысли, эмоции, люди и обстоятельства... Все уникально! И надо все впитывать, всем наслаждаться. Ведь жить в настоящем гораздо приятней, чем жить воспоминаниями. Воспоминания о прошлом терзают людей, когда в настоящем все хуже, чем было. А в настоящем хуже, чем было, случается тогда, когда вы позволяете страхам о будущем управлять вашими мыслями", – написала Чехова.

"Вам помощь не нужна? Могу спинку потереть", – отреагировали на публикацию поклонники ведущей.

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