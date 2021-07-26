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26 июля, 2021
 
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Мечтающая переехать из России в США Чехова снялась голой в Калифорнии

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Чехова: Жить в настоящем гораздо приятней, чем жить воспоминаниями
Чехова: Жить в настоящем гораздо приятней, чем жить воспоминаниями
Фото: achekhova / Instagram

43-летняя российская ведущая Анфиса Чехова 26 июля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена голой в расположенной возле окна ванне.

Ведущая позирует в кадре в профиль, опираясь руками на края ванны и выставив над пеной ногу. Чехова отметила, что находится в Сан-Франциско (Калифорния) – накануне она сообщила подписчикам, что случайно там оказалась и влюбилась в город с первого взгляда.

"Мы живем так, как будто впереди у нас триллионы лет. И поэтому можем позволить себе не наслаждаться каждым днем. Какой пустяк – один день в этом строю секстильонов дней! А между тем у нас в запасе всего каких-то 50–100 лет, а может, и всего пару дней. И все, что с нами происходит в этой жизни, вряд ли случится еще когда-нибудь в следующей. Все эти города, мысли, эмоции, люди и обстоятельства... Все уникально! И надо все впитывать, всем наслаждаться. Ведь жить в настоящем гораздо приятней, чем жить воспоминаниями. Воспоминания о прошлом терзают людей, когда в настоящем все хуже, чем было. А в настоящем хуже, чем было, случается тогда, когда вы позволяете страхам о будущем управлять вашими мыслями", – написала Чехова.

"Вам помощь не нужна? Могу спинку потереть", – отреагировали на публикацию поклонники ведущей.

Контекст:

Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.

Чехова воспитывает сына Соломона (2012). Его отец – бывший супруг ведущей, актер Гурам Баблишвили. Они расстались осенью 2017 года. Причиной развода в том числе стали измены Баблишвили.

В мае 2021 года Чехова заявила, что планирует вместе с сыном переехать из России в США.

Теги: Калифорния, Анфиса Чехова, телеведущая, фотосессия
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