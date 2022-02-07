"Кайф", "Многогранна. Огонь". Тина Кароль вышла на сцену в прозрачном лифе

Певица вышла на сцену в черном платье с прозрачным декольтированным лифом, подчеркивающим грудь, и боковыми вырезами.

"Красивая первая часть шоу "Красиво". (...) Привязанность – это оковы ума. Душа свободна, как ветер. А многообразие на сцене порождает многогранность", – написала она.

Певица добавила, что ее концерты можно посмотреть на YouTube.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

"Кайф", – прокомментировала подписчица ____y_a_s_y_a____.

"Многогранна. Огонь", – написала _natali_tn_.