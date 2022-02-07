Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в полотенце и халате

Актриса снялась в махровом халате с цветочным принтом. На голову она повязала полотенце.

"На домашнем", – написала она.

Вероятно, фото было сделано во время съемок сериала "Однажды под Полтавой", поскольку интерьер комнаты, в которой находится Сопонару, напоминает жилище ее героини Яринки.

Фото: irinasoponaru / Instagram