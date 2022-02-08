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08 февраля, 2022
 
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Понаровская о Пугачевой: Для меня она – деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке

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Понаровская: Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь...
Понаровская: Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... 
Фото: irinaponarovskaya / Instagram

68-летняя советская и российская певица Ирина Понаровская оскорбила свою коллегу, 72-летнюю российскую артистку Аллу Пугачеву. Ее слова из книги "Честно говоря" 5 февраля процитировал на своей странице в Instagram российский актер Станислав Садальский.

"[В книге Понаровской] достаточно много и хлестко про шоу-бизнес и, в частности, про Аллу Пугачеву. Вот, например: "Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия – Пугачева это или Шерон Стоун... Для меня она – деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке", – написал он.

Пост Садальский сопроводил архивным снимком Пугачевой и Понаровской с покойным певцом Иосифом Кобзоном.

Контекст:

Понаровская стала популярной после исполнения хитов "Рябиновые бусы", "Ты – мой бог", "Я больше не хочу". В конце 1990-х Понаровская покинула сцену. В 2008 году артистка возобновила концертную деятельность.

Понаровская осенью 2021 года обвинила Пугачеву в том, что та неоднократно подкалывала ее публично.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Пугачева вместе с мужем, 45-летним шоуменом Макимом Галкиным, и их восьмилетними детьми Лизой и Гарри проживают в доме-замке в подмосковной деревне Грязь.

Теги: Алла Пугачева, Станислав Садальский, шоу-бизнес, скандал, певица, Ирина Понаровская
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