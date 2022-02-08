"Они идеальны". Тринчер в джакузи показала, как выглядит ее грудь после увеличения

Тринчер: Это такой крутой момент: ты чувствуешь себя намного сексуальнее Фото: ann_atrincherfan / Instagram

Певица перед камерой подошла к большой ванне-джакузи с пеной и села на ее край, опустив ноги в воду.

"С одной стороны, я очень рада, что сделала такой красивый, аккуратный размер! У многих есть заблуждение, что если девушки делают грудь, то это обязательно должны быть огромные бидоны. Это бред. Кто-то увеличивает свой и без того хороший размер, не спорю, а кто-то, как я, делает грудь, потому что до этого ее не было. Поэтому этот размер для моих параметров идеальный!" – написала она.

Тринчер призналась, что беспокоится, не пожалеет ли, что не сделала грудь больше.

"Сегодня я на пару минут надела купальник и поняла, что я стесняюсь. Не понимаю, откуда у меня возникли эти чувства. Я же всегда так мечтала сделать грудь и ходить с рубашкой нараспашку, а теперь нужно привыкнуть к тому, что еще одна часть твоего тела стала суперпривлекательной!" – отметила она.

Певица заверила, что счастлива.

"Это такой крутой момент: ты чувствуешь себя намного сексуальнее, перебираешь в голове тысячи платьев и топиков, которые ты наконец-то можешь надеть и не стесняться. Ты именно так вдохновляешься от одной мысли, что снимешь этот корсет и наденешь платье без лифчика и пуш-апа", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)

"Как по мне, они идеальны", – прокомментировала подписчица marinawast.