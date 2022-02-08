"Шикарная женщина с шикарной фигурой и красивыми ножками". 39-летняя Мейхер снялась в разных позах

На втором фото Мейхер предстала сидящей на стуле. Она позировала в черном трикотажном платье и тонких колготках. Для третьего снимка певица снялась в полный рост.
"Медленно, быстро, быстро, медленно… Медленно… Везде успеть, вовремя, вне времени. Просто быть внутри!" – написала певица.
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"Шикарная женщина с шикарной фигурой и красивыми ножками", – прокомментировала подписчица lora345626.
"Надежда бесподобная! Огонь! Молодая, игривая, озорная!" – написала elka2301_
В январе певица публиковала другие снимки – с рогами на голове.
Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.