"Шикарная женщина с шикарной фигурой и красивыми ножками". 39-летняя Мейхер снялась в разных позах

Мейхер: Медленно, быстро, быстро, медленно… Медленно… Везде успеть, вовремя, вне времени. Просто быть внутри! Фото: nadyameiher / Instagram

На втором фото Мейхер предстала сидящей на стуле. Она позировала в черном трикотажном платье и тонких колготках. Для третьего снимка певица снялась в полный рост.

"Медленно, быстро, быстро, медленно… Медленно… Везде успеть, вовремя, вне времени. Просто быть внутри!" – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

"Шикарная женщина с шикарной фигурой и красивыми ножками", – прокомментировала подписчица lora345626.

"Надежда бесподобная! Огонь! Молодая, игривая, озорная!" – написала elka2301_