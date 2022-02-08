Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот

"Хип-хоп-команда!" – написал он.
На фото Каменских запечатлена в желтой толстовке, скрывающей живот, Потап – в черной футболке, Горовой – в серой куртке.
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Бывшая жена Потапенко и Горового, продюсер Ирина Горовая прокомментировала фото.
"Огонь!" – отметила она.
Потап и Горовая расстались в 2015 году, а в декабре 2016-го объявили о разводе. В браке у пары родился сын Андрей (2008).
До брака с Потапом Горовая была замужем за Юрием Горовым. У супругов есть дочь Наталья (1997).
23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. На шоу "Голос країни" (телеканал "1+1"), тренером которого является Потап, ему предсказали пополнение в семье.