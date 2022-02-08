"Любит всем сердцем". 42-летний Узелков, решивший жениться во второй раз, сделал новое заявление

"Вся правда. Кто они, что знают меня? Но забыли еще пару пунктов. "Ненавидит лжецов; всегда говорит правду. Любит всем сердцем. Видит во всем хорошее. Знает, чего хочет. Держится подальше от драмы. Всегда держит обещания", – написал он.

Фото: uzelkov_official / Instagram