"Любит всем сердцем". 42-летний Узелков, решивший жениться во второй раз, сделал новое заявление

"Вся правда. Кто они, что знают меня? Но забыли еще пару пунктов. "Ненавидит лжецов; всегда говорит правду. Любит всем сердцем. Видит во всем хорошее. Знает, чего хочет. Держится подальше от драмы. Всегда держит обещания", – написал он.
В 2018 году, после 20 лет семейной жизни, Узелков развелся со своей первой женой, фитнес-тренером Мариной Боржемской. Инициатором расставания стала жена спортсмена. В ноябре 2021 года Боржемская призналась, что за год до развода они с Узелковым жили в разных комнатах. В браке у супругов родились сын Роберт и дочь Оливия. После развода Узелков не общается с детьми.
Осенью 2021 года Узелков сообщил, что состоит в новых отношениях. Он подчеркнул, что не намерен разглашать имя своей избранницы. В конце 2021 года боксер признался, что хочет вновь стать отцом и мечтает о дочери. 7 февраля 2022 года Узелков заявил о намерении жениться.