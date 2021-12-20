"Очень хочу девочку". Узелков ответил на вопрос о своем третьем отцовстве в новых отношениях

"Кто же ваша избранница?" – спросили у спортсмена подписчики.

"Я за нее загрызу и порву любого", – заявил Узелков.

Боксер также признался, что снова мечтает стать отцом.

"Вы хотите еще детей?" – спросили пользователи сети.

"Очень хочу нашу девочку – темненькую с голубыми глазами", – уточнил Узелков

Контекст:

В 2018 году, после 20 лет семейной жизни Узелков развелся со своей первой женой, фитнес-тренером Мариной Боржемской. Инициатором расставания стала жена спортсмена. В ноябре 2021 года Боржемская призналась, что за год до развода они с Узелковым жили в разных комнатах.

В браке у супругов родились сын Роберт и дочь Оливия.

Осенью 2021 года Узелков сообщил, что состоит в новых отношениях. Он подчеркнул, что не намерен разглашать имя своей избранницы.