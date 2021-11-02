Узелков со скандалом покинул интервью, услышав вопрос о детях от брака с Боржемской. Видео

Узелков развелся с Боржемской после 20 лет брака Фото: uzelkov_official / Instagram

Редакция также разместила видео, на котором запечатлена реакция Узелкова на вопросы журналистки – в какой-то момент боксер поднялся из-за стола, снял микрофон и покинул помещение.

Слова, которые говорил журналистке Узелков, редактора программы заглушили. В репортаже отмечается, что съемки проходили в Виннице, где проживает боксер.

"Вячеслав Узелков со скандалом покинул интервью! Боксера разозлили вопрос о том, почему он не видится со своими детьми после развода с Боржемской", – говорится в описании к ролику.

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