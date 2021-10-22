Узелков рассказал о своей новой избраннице

Свой ответ он проиллюстрировал снимком, на котором запечатлены, вероятно, его с избранницей руки – пара держит наполненные бокалы.

По словам Узелкова, показывать свою новую возлюбленную он пока не намерен.

"Я не буду кричать на весь мир о своих чувствах", – заявил он.

Контекст:

В 2018 году, после 20 лет семейной жизни, жена боксера, фитнес-тренер Марина Боржемская подала на развод. В браке у супругов родились сын Роберт и дочь Оливия.

Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся в 2004 году. Последний бой в карьере боксера прошел в 2014 году. Всего спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них.