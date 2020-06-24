Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2020
 
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"Одно лицо". Узелков показал, как выглядел в детстве. Подписчики заявили, что дочь – его копия

Украинский боксер Вячеслав Узелков поделился снимком, на котором запечатлен в младшем школьном возрасте.

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Узелков после развода с женой редко видится с детьми
Узелков после развода с женой редко видится с детьми
Фото: uzelkoff_official / Instagram

Украинский боксер Вячеслав Узелков на своей странице в Instagram разместил коллаж, совместив свое детское фото со снимком семилетней дочери Оливии. 

Фолловеры спортсмена отметили внешнее сходство между отцом и дочерью.

"Одно лицо. Копия папина", – прокомментировали публикацию подписчики. 

Узелков – отец двух детей. В браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской у супругов родился сын Роберт и дочь Оливия. В 2018 году после 20 лет брака супруга боксера подала на развод

На своей странице в Instagram Узелков написал, что после развода редко видится с детьми.

Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 16 лет назад. Последний бой в карьере боксера прошел в 2014 году. Всего спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них.

Теги: скандал, развод, Марина Боржемская, Вячеслав Узелков
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