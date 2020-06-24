"Одно лицо". Узелков показал, как выглядел в детстве. Подписчики заявили, что дочь – его копия

Украинский боксер Вячеслав Узелков на своей странице в Instagram разместил коллаж, совместив свое детское фото со снимком семилетней дочери Оливии.
Фолловеры спортсмена отметили внешнее сходство между отцом и дочерью.
"Одно лицо. Копия папина", – прокомментировали публикацию подписчики.
Узелков – отец двух детей. В браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской у супругов родился сын Роберт и дочь Оливия. В 2018 году после 20 лет брака супруга боксера подала на развод.
На своей странице в Instagram Узелков написал, что после развода редко видится с детьми.
Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 16 лет назад. Последний бой в карьере боксера прошел в 2014 году. Всего спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них.