"Одно лицо". Узелков показал, как выглядел в детстве. Подписчики заявили, что дочь – его копия

Украинский боксер Вячеслав Узелков поделился снимком, на котором запечатлен в младшем школьном возрасте.

Узелков после развода с женой редко видится с детьми Фото: uzelkoff_official / Instagram

Украинский боксер Вячеслав Узелков на своей странице в Instagram разместил коллаж, совместив свое детское фото со снимком семилетней дочери Оливии.

Фолловеры спортсмена отметили внешнее сходство между отцом и дочерью.

"Одно лицо. Копия папина", – прокомментировали публикацию подписчики.

Узелков – отец двух детей. В браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской у супругов родился сын Роберт и дочь Оливия. В 2018 году после 20 лет брака супруга боксера подала на развод.

На своей странице в Instagram Узелков написал, что после развода редко видится с детьми.

Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 16 лет назад. Последний бой в карьере боксера прошел в 2014 году. Всего спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них.