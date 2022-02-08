"О боги, это очень красиво", "Кошечка". Дорофеева снялась в миниатюрном топе

"Любить – страшно. Мы сильно боимся быть отвергнутыми. Мы гордые. Мы боимся показаться слабыми. Но все-таки, если мы решаемся сделать шаг, если перебарываем этот страх, то впереди нас может ждать настоящее чудо. И вот он, этот главный момент смелости. Можно ничего не делать и жить как раньше, ведь так очень комфортно и хорошо, а можно рискнуть", – написала она.

По словам Дорофеевой, она часто стесняется сказать о своих чувствах, чтобы не показать свою слабость.

"А разве сила не в том, чтобы позволять себе хоть иногда быть "слабыми"? Разве сила не в том, чтобы быть искренними и разными, пусть не всегда уверенными в себе? Мне кажется, быть смелым – значит быть честным, прежде всего, с самим собой. А если хочется сказать о любви – решайся, попробуй. Тебе точно станет легче", – написала она.

Пост Дорофеева сопроводила собственным снимком в миниатюрном черном топе и высоких перчатках. Она позировала, стоя вполоборота к объективу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Кошечка", – прокомментировала подписчица velikolepnui_vek1.

"О боги, это очень красиво", – написала ks_zav1.