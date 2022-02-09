"И не стыдно голышом?", "Огромная площадь зоны бикини". Каменских снялась в узких плавках

Певица выбрала модель купальника с узкими плавками и миниатюрным бюстгальтером.

"После насыщенного рабочего дня и вечерней холодной прогулки [со своей собакой] Мими согреваюсь перед сном фотками из солнечного отпуска", – написала она.

"И не стыдно голышом?" – спросила подписчица m.a.r.i.a.m.c.a.n.

"Огромная площадь зоны бикини", – отметил urec_urik.

"Сексуальный прикид", – заявил gafur_0111.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

На шоу "Голос країни" (телеканал "1+1"), тренером которого является Потап, ему предсказали пополнение в семье.