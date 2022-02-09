Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2022
 
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"Очень эротично", "Запрещенный прием – ниже пояса", "Персик". Асмус снялась в ультрамини с нижнего ракурса

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Асмус в апреле исполнится 34 года
Асмус в апреле исполнится 34 года
Фото: asmuskristina / Instagram

33-летняя российская актриса Кристина Асмус 8 февраля в Instagram опубликовала фото, для которого позировала в черном платье длины ультрамини и ботфортах.

Снимок был сделан с нижнего ракурса. Асмус позировала, стоя у окна, облокотившись на колонну.

"Очень эротично", – заметила подписчица f_w_natali.

"Просто персик", – написал maks.novo.1980.

"Не, ну это запрещенный прием – ниже пояса", – отметил goodwin_036.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: Кристина Асмус, платье, фигура, актриса, ягодицы
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