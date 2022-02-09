"Очень эротично", "Запрещенный прием – ниже пояса", "Персик". Асмус снялась в ультрамини с нижнего ракурса

Снимок был сделан с нижнего ракурса. Асмус позировала, стоя у окна, облокотившись на колонну.

"Очень эротично", – заметила подписчица f_w_natali.

"Просто персик", – написал maks.novo.1980.

"Не, ну это запрещенный прием – ниже пояса", – отметил goodwin_036.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.