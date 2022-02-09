"Вы другая", "Как поменялась, похудела". В сети обсуждают перемены во внешности звезды "Великолепного века" Узерли

Актриса предстала в трикотажном топе, облегающем грудь, и брюках.

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"Лукум", – прокомментировал подписчик reyho1980.

"Сокровище мое! Моя жемчужинка, Мерьем!" – написала nata_li7864.

"Моя сладкая девочка", – отметила lale__lgz.

"Как поменялась, похудела", – заявила daha7225s.

"Здесь вы другая!" – заявила valeria_starling.

"Естественная", – отметила cosmos_cosmetics_uz.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа 2021 года исполнилось 38 лет. Она стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).

У актрисы две дочери. Младшая, Лили Кои, родилась 8 января 2021 года. Имя отца ребенка Узерли скрывает.

Старшую дочь Лару (2014) она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. С ним актриса рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года.