"Вы другая", "Как поменялась, похудела". В сети обсуждают перемены во внешности звезды "Великолепного века" Узерли

Актриса предстала в трикотажном топе, облегающем грудь, и брюках.
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"Лукум", – прокомментировал подписчик reyho1980.
"Сокровище мое! Моя жемчужинка, Мерьем!" – написала nata_li7864.
"Моя сладкая девочка", – отметила lale__lgz.
"Как поменялась, похудела", – заявила daha7225s.
"Здесь вы другая!" – заявила valeria_starling.
"Естественная", – отметила cosmos_cosmetics_uz.
Мерьем Узерли 12 августа 2021 года исполнилось 38 лет. Она стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).
У актрисы две дочери. Младшая, Лили Кои, родилась 8 января 2021 года. Имя отца ребенка Узерли скрывает.
Старшую дочь Лару (2014) она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. С ним актриса рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года.